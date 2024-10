Demanda global de passageiros sobe 8,6% em agosto na comparação anual, revela Iata

A demanda global de passageiros em agosto deste ano, medida em quilômetros de passageiros pagos (RPK), registrou um aumento de 8,6% na base anual, de acordo com informações divulgadas pela Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata).

A capacidade total, medida em quilômetros de assentos disponíveis (ASK), registrou um aumento de 6,5% no comparativo anual, enquanto o fator de ocupação de agosto foi de 86,2%, representando uma alta de 1,6 ponto porcentual (p.p.) em comparação com o mesmo período do ano passado.

Em termos internacionais, a demanda subiu 10,6% em comparação com agosto de 2023, enquanto a capacidade aumentou 10,1% no comparativo de ano a ano. O fator de ocupação melhorou para 85,7%, um recuo de 0,4 p.p. em comparação com agosto de 2023.

Já a demanda doméstica subiu 5,6% em comparação com agosto de 2023, com a capacidade aumentando 1,2% ano a ano. O fator de ocupação foi de 86,9%, alta de 3,6 p.p. em comparação com o mesmo período do ano anterior.

"O mercado de viagens aéreas está aquecido e as companhias aéreas estão fazendo um ótimo trabalho em atender à crescente demanda por viagens. Os ganhos de eficiência levaram os fatores de ocupação a recordes, enquanto o aumento de capacidade de 6,5% demonstra resiliência diante de persistentes problemas na cadeia de suprimentos e deficiências de infraestrutura", disse Willie Walsh, Diretor Geral da Iata.