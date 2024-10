Telecom Italia recebe proposta não vinculante do governo italiano para comprar Sparkle

A Telecom Italia, maior empresa de telecomunicações do país, recebeu uma proposta não vinculativa do governo italiano e da Retelit para comprar a Sparkle, negócio de cabos submarinos avaliado em 700 milhões de euros (US$ 774,7 milhões).

A oferta é válida até 15 de outubro, como anunciado pela empresa na quarta-feira (02), e está sendo analisada.

Por volta das 9h45 (de Brasília), a ação da Telecom Italia chegou a subir 0,5% na Bolsa de Milão, depois de chegar a avançar mais de 1% mais cedo. Fonte: Dow Jones Newswires