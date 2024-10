Pix enfrenta instabilidade na manhã desta segunda-feira

O Pix enfrenta problemas de funcionamento nesta segunda-feira, 14. Relatos de usuários do sistema dão conta de que não tem sido possível fazer transferências em diferentes instituições financeiras.

Na ferramenta online Downdetector, que compila reclamações sobre mal funcionamento de serviços online, houve um pico de reclamações às 10h48 desta segunda-feira. O padrão se repete entre os maiores bancos do País e fintechs, o que indica que o problema é mais amplo.

O Itaú informou ter identificado uma instabilidade no sistema do Pix. "O banco acompanha de perto o processo de normalização com o Banco Central e orienta que os clientes não refaçam as transações em caso de erro na operação", disse a instituição.

A reportagem procurou os demais entre os principais bancos do País e o BC e publicará os posicionamentos assim que forem enviados.