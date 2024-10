Haddad diz entender inquietação do mercado sobre pacote de gastos e critica especulação

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira, 30, entender a inquietação do mercado financeiro em relação ao anúncio formal das medidas para corte de gastos do governo, mas ponderou que há muita especulação. "Eu até entendo a inquietação (do mercado), mas é que tem gente especulando em torno de coisas, como o jeito que eu falo. Tem coisas absurdas que as pessoas falam no jornal: o Haddad dormiu muito, dormiu pouco", disse.

O governo havia sinalizado que deveria se concentrar nas discussões sobre o pacote de corte de gastos após as eleições municipais, o que gerou grande expectativa em relação a algum anúncio.

Haddad se reuniu na segunda e terça-feira com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, mas nenhum detalhe do pacto foi divulgado ainda.

O ministro não fixa um prazo para a apresentação dessas medidas. O argumento de Haddad é de que uma semana a mais não vai prejudicar, mas sim melhorar a qualidade do trabalho que está sendo desenvolvido pela equipe técnica. Ele frisou que "não vai acontecer nada na próxima semana", mas que a meta da LDO será cumprida, as projeções de arrecadação estão boas e o último Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas, que será publicado no fim de novembro, deve mostrar um bom encaminhamento para o fechamento do ano.

Questionado sobre se o mercado está nervoso à toa, Haddad disse esperar que sim. "Se fizermos uma boa proposta, uma fórmula adequada, assim como o arcabouço no ano passado dissipou as incertezas e a gente teve um ano excelente na sequência, com queda do juro, queda do dólar, ancoragem das expectativas, eu espero que aconteça a mesma coisa. O trabalho que nós estamos fazendo é para que isso aconteça de novo", afirmou.

O ministro ainda ponderou que a inquietação faz parte, e que o cenário externo também tem pontos de incerteza como as eleições nos Estados Unidos, a desaceleração da China e o quadro de commodities.

"Nosso papel é fazer a melhor redação possível, a melhor proposta possível nesta direção que a Fazenda defende. Fazer as despesas caberem na fórmula que foi aprovada pela a totalidade do Congresso no ano passado. Nós temos que encontrar um caminho de fazer com que essa fórmula tenha sustentabilidade no tempo. Encontrada essa fórmula, e na minha opinião o que ontem foi discutido atende, do meu ponto de vista as coisas voltam a se ancorar, não que nós não vamos ter dificuldade com o que está acontecendo no mundo", disse Haddad.