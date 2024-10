Ouro fecha em queda, em meio a escala global de juros, mas tem alta de 3% no mês

O ouro fechou em queda nesta quinta-feira, 31, corrigindo ganhos após renovar recorde de fechamento e de máxima por dois dias consecutivos. O metal precioso é pressionado em meio à escalada global dos juros da renda fixa.

Nesta quinta, o ouro para dezembro fechou em queda de 1,83%, a US$ 2.749,30 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex). No mês, o ouro teve alta de 3,3%.

A sessão foi marcada pela deterioração no sentimento de risco dos mercados acionários em escala global, aos próximos passos do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e aos últimos momentos antes das eleições presidenciais dos EUA. Os investidores agora aguardam o relatório de empregos, o payroll, que será divulgado na sexta-feira.

Mesmo com as correções do dia, "o metal precioso continua a encontrar apoio dos investidores em meio ao aumento dos riscos macroeconômicos", afirmam os analistas da ANZ Research em uma nota aos clientes. "O mercado parece estar se posicionando para um alto nível de incerteza antes das eleições nos EUA", aponta o banco.

Enquanto isso, a demanda pelo ativo porto seguro continua forte, de acordo com o World Gold Council, com aumento de 5% no terceiro trimestre em relação ao ano anterior.