Taxas futuras de juros têm viés de alta com Treasuries e dólar

Os juros futuros operam ao redor da estabilidade, mas o viés é de alta, em linha com dólar e rendimentos dos Treasuries, e após a queda forte da véspera. No radar estão as medidas de cortes de gastos, que podem ser anunciadas nos próximos dias, e as eleições presidenciais nos Estados Unidos, que ocorrem nesta terça-feira, 5.

Às 9h20, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 estava em 12,920%, de 12,891% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2027 marcava 13,070%, de 13,036%, e o para janeiro de 2029 exibia taxa de 13,075%, de 13,044% no último ajuste.