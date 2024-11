Bolsas da Ásia fecham sem direção única, após aparente eleição de Trump nos EUA

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 06/11/2024 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quarta-feira, enquanto investidores monitoraram a apuração dos votos da eleição presidencial nos EUA, que foi aparentemente vencida pelo republicano Donald Trump.

Liderando ganhos na Ásia, o índice japonês Nikkei subiu 2,61% em Tóquio, a 39.480,67 pontos, à medida que a suposta vitória de Trump levou o iene a atingir mínimas em três meses em relação ao dólar.

Na China, que está sujeita a ser penalizada com mais tarifas comerciais em um eventual novo governo Trump, os mercados ficaram perto da estabilidade. O Xangai Composto recuou 0,09%, a 3.383,81 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve leve alta de 0,10%, a 2.049,78 pontos.

Em outras partes da região asiática, o Hang Seng caiu 2,23% em Hong Kong, a 20.538,38 pontos, pressionado por ações de tecnologia como Alibaba (-4,1%) e Lenovo (-4,6%), enquanto o sul-coreano Kospi perdeu 0,52% em Seul, a 2.563,51 pontos, revertendo ganhos de mais cedo no pregão, e o Taiex avançou 0,48% em Taiwan, a 23.217,38 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul, com alta de 0,83% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.199,50 pontos, em meio ao bom desempenho de ações das áreas de seguros, tecnologia e finanças.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires