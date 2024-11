Bolsas da Europa fecham em queda após eleição de Donald Trump nos EUA

As bolsas da Europa fecharam a sessão desta quarta-feira, 6, em baixa, enquanto investidores analisam os impactos setoriais das vitórias de Donald Trump e do partido republicano nas eleições dos Estados Unidos.

O FTSE 100, de Londres, recuou 0,07%, aos 8.166,68 pontos. O CAC 40, de Paris, caiu 0,51%, encerrando em 7.369,61 pontos. O DAX, referência em Frankfurt, teve perdas de 1,13%, a 19.039,31 pontos. As cotações são preliminares.

Depois de abertura positiva e mesmo após índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) acima do consenso na zona do euro e na Alemanha, as bolsas da Europa cederam ao campo negativo nesta quarta-feira, conforme investidores precificavam os impactos da eleição de Trump na economia e nas empresas europeias.

Segundo a equipe do ING, a zona do euro pode caminhar de um crescimento lento para "grave recessão" se o governo eleito dos EUA decidir impor tarifas mais altas e desestabilizar o cenário geopolítico. Nessa linha, empresas de bebidas, como Campari (-5,32%), recuaram no pregão, enquanto papéis do setor de defesa, como os da britânica BAE Systems (+4,77%) subiram.

Na Espanha, o impacto negativo foi mais contundente em ações de bancos, com Santander cedendo 4,78% e BBVA recuando 6,62%. Enquanto em Portugal o PSI20 foi pressionado pela queda de 7,10% da EDP. Para além da predileção de Trump por combustíveis fósseis, a subsidiária de energia renovável da EDP, a EDP Renováveis, divulgou nesta quarta lucro bem menor do o apontado no mesmo período do ano anterior.

Em outras bolsas, o Ibex 35, de Madri, cedeu 2,90%, para os 11.495,30 pontos. O FTSE MIB, de Milão, fechou em queda de 1,54%, a 33.940,72 pontos. Já o PSI 20, de Lisboa, recuou 3,27%, aos 6.334,18 pontos. As cotações são preliminares.

*Com informações da Dow Jones Newswires