Correção: Ceron: Reiteramos a necessidade de a dinâmica das despesas se adequarem ao arcabouço

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse nesta quinta-feira, 7, que a equipe econômica tem reiterado a necessidade de adequar a dinâmica das despesas ao arcabouço fiscal, ao ser questionado sobre o pacote de gastos em discussão no governo.

Ceron evitou, no entanto, dar detalhes sobre as medidas em estudo e disse que não fará comentários em função das consecutivas reuniões com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele afirmou ainda que o governo está na reta final do processo decisório sobre cortes e, assim que for a público, poderá esclarecer as propostas.

Ele ressaltou ainda que a "ansiedade é legítima", mas disse que não há definição sobre quando será anunciado o pacote de gastos. No momento oportuno, segundo o secretário, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e Lula irão comentar as medidas. "É um momento importante para o País e precisamos ter a serenidade de aguardar e no momento certo a gente vai explicar o racional e o que é esperado com as eventuais medidas", disse.