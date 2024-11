Taxas futuras de juros perdem força com dólar e têm viés de baixa

Os juros futuros adotaram viés de baixa em toda a curva com a virada do dólar, que passou a cair ante o real. O mercado financeiro repercute na manhã desta terça-feira, 12, a ata do Comitê de Política Monetária (Copom), que reforçou o tom mais duro do comunicado e a preocupação com o fiscal, e também os números do varejo, que ficaram perto do piso das estimativas no âmbito restrito.

Às 9h54, a taxa do depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 estava em 13,065%, de 13,158% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2027 marcava 13,175%, de 13,243%, e o para janeiro de 2029 estava em 12,995%, de 13,030% ontem no ajuste.