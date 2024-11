Congresso terá mesmo engajamento no pacote de corte de gastos, como na tributária, diz Pacheco

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou nesta quarta-feira, 13, que o Congresso manterá o mesmo nível de comprometimento na análise do pacote de corte dos gastos públicos, tal qual demonstrou durante a reforma tributária. Em discurso no Fórum Brasil, evento organizado pelo Lide, Pacheco destacou que o objetivo do Congresso é realizar uma discussão sobre o aperfeiçoamento do Estado brasileiro, com foco na otimização das despesas públicas.

"O mesmo engajamento que o Congresso Nacional do Brasil teve em reformas importantes e estruturantes, em marcos legislativos dos mais diversos que foram concebidos no Brasil nos últimos anos, e agora com a reforma tributária, será o engajamento para a discussão do gasto público no Brasil", disse Pacheco.

Em sua fala, o presidente do Senado defendeu que as negociações em torno de uma limitação do desembolso de recursos do governo para cobrir despesas devem seguir a linha de qualificação, "e para aquilo que se apelidou de dizer cortes em relação a gastos". Nessa mesma linha, ele disse que para a "qualificação dos gastos públicos", seria necessário estancar o escoamento de desperdícios, como as obras inacabadas e o peso dos chamados "supersalários" no orçamento público brasileiro.

Ele também ressaltou a necessidade de revisar a vinculação do salário mínimo às despesas obrigatórias, argumentando que, sem ajustes, essa prática pode prejudicar a capacidade de investimento do Estado e comprometer o crescimento econômico do País. "Essa lógica de buscar valorizar o salário mínimo - absolutamente fundamental para o País -, não pode ao mesmo tempo vincular o crescimento de despesas obrigatórias quando, na verdade, o que se exige para o Estado brasileiro é que despesas com saúde e educação, possam ser feitas na base do 'mais com menos'. Ou seja, não pode haver um crescimento parametrizado a partir da valorização do salário mínimo."

Após o evento do Lide, Pacheco seguiu para o Palácio do Planalto, onde passou a se reunir com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Uma das principais pautas do encontro é o pacote de corte de gastos que o governo pretende enviar ao Congresso.

Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a proposta visa respeitar as regras fiscais e assegurar a sustentabilidade econômica nos próximos anos.