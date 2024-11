Cosan: lucro líquido é de R$ 293 milhões no 3º trimestre, queda anual de 57%

A Cosan registrou lucro líquido de R$ 293 milhões no terceiro trimestre deste ano, uma queda de 57% na comparação com o terceiro trimestre de 2023. De acordo com a companhia, o resultado foi afetado pela "menor contribuição dos negócios via equivalência patrimonial" e pela base de comparação positivamente impactada pelos dividendos recebidos da Vale.

Já o Ebitda (consolidado) foi de R$ 4,021 bilhões no período, queda de 12% na mesma base comparativa. O Ebitda sob gestão, que leva em conta os resultados das investidas controladas e co-controladas Rumo, Compass, Moove, Radar e Raízen, além do investimento em participação na coligada Vale, foi de R$ 8,208 bilhões no terceiro trimestre. O número representa um aumento de 2% contra o mesmo período do ano passado.

A receita operacional líquida da Cosan atingiu R$ 11,646 bi no critério consolidado, alta anual de 13%.

A dívida líquida (corporativo) foi para R$ 21,709 bi no terceiro trimestre de 2024, aumento de 184% na base anual. A dívida bruta (ex-IFRS 16) somou R$ 24,156 bilhões no período, queda de 7,4%.

A alavancagem da companhia foi de 2,9 vezes, 1,2 ponto porcentual acima da do terceiro trimestre de 2023. Segundo a Cosan, o indicador é reflexo do "maior consumo de caixa na Raízen, devido à sazonalidade típica de início de safra, e na Compass, pelo pagamento de dividendos e aquisição da Compagas".