Erika Hilton diz que governo Lula apoiará PEC 6x1 e diz ver 'apoio irrestrito' da gestão

A líder do PSOL na Câmara, deputada Erika Hilton (SP), afirmou que o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, demonstrou apoio do governo à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que dá fim à escala 6x1 (seis dias de trabalho e um dia de descanso). Segundo ela, a sensação que ficou da reunião com o chefe da pasta é de "apoio irrestrito" da gestão.

"A reunião foi muito boa. O ministro nos deu as felicitações por toda a mobilização, do movimento que fizemos. Disse que essa é sim uma pauta importante para o governo, que nós podemos contar com o governo e que todos os esforços necessários para o aperfeiçoamento, encaminhamento e que a PEC tenha bom futuro estão assegurados", afirmou a parlamentar em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 13. "Foi uma reunião positiva, com bons saldos no final."

O deputado Reginaldo Lopes (PT-MG) afirmou que o governo tem "total interesse" no tema. "Padilha Parabenizou pela iniciativa e quer que esse debate ocorra e que possamos juntos construir convergências necessárias para garantir o direito do trabalhador", completou.

Hilton afirmou que o ministro disse não ter conversado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o assunto. "Mas disse que pela trajetória do presidente, pelos compromissos em torno do debate trabalhista, essa com certeza é uma pauta tranquila com o presidente", comentou a deputada.

Na fala, a parlamentar também disse que espera uma articulação do governo para além do debate no Congresso. "Espero que o governo tenha uma articulação não só do ponto de vista do Congresso, mas também nos ajude a pensar em comitês, organizar setores, ouvir setores para que a gente possa estruturar sem deixar dúvida, preocupações, nenhuma vírgula solta fora do lugar", citou.