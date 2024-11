Fluxo cambial total em 2024, até 8 de novembro, é positivo em US$ 10,425 bi, mostra BC

O fluxo cambial do Brasil ficou positivo em US$ 10,425 bilhões este ano, até a sexta-feira, 8 de novembro, segundo dados preliminares do Banco Central. Em 2023, houve entrada líquida de US$ 11,491 bilhões.

O canal financeiro acumula saída líquida de US$ 55,079 bilhões, com aportes de US$ 500,183 bilhões e retiradas de US$ 555,262 bilhões.

O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

O saldo do comércio exterior é positivo em US$ 65,504 bilhões em 2024, com importações de US$ 196,109 bilhões e exportações de US$ 261,614 bilhões.

Nas exportações, estão inclusos US$ 29,476 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 64,696 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 167,443 bilhões em outras entradas.

Mensal

Conforme os números preliminares divulgados pelo Banco Central nesta quarta-feira, o fluxo cambial do Brasil ficou positivo em US$ 568 milhões em novembro, até o dia 8. Em outubro, o fluxo foi positivo em US$ 3,094 bilhões.

O canal financeiro teve entrada líquida de US$ 938 bilhões em novembro, resultado de US$ 14,602 bilhões em compras e US$ 13,664 bilhões em vendas.

O saldo do comércio exterior é negativo em US$ 370 milhões, com US$ 5,330 bilhões em importações e US$ 4,960 bilhões em exportações. Nas exportações, estão inclusos US$ 535 milhões em ACC, US$ 1,411 bilhão em pagamento antecipado e US$ 3,015 bilhões em outras entradas.

Semanal

O fluxo cambial do Brasil foi negativo em US$ 326 milhões na semana passada, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central.

O canal financeiro teve entrada líquida de US$ 565 milhões entre os dias 4 e 8 de novembro, com compras de US$ 12,137 bilhões e vendas de US$ 11,572 bilhões.

O saldo do comércio exterior foi negativo em US$ 892 milhões, com US$ 4,656 bilhões em importações e US$ 3,764 bilhões em exportações. Nas exportações, estão inclusos US$ 435 milhões em adiantamento de contrato de câmbio, US$ 1,030 bilhão em PA e US$ 2,298 bilhões em outras entradas.