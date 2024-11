Alibaba anuncia receita abaixo do esperado; ação cai em NY após alta inicial

O Alibaba Group informou que o faturamento da companhia foi de 236,50 bilhões de renminbi (US$ 33,70 bilhões) no trimestre até setembro, um aumento de 5% no comparativo anual, ainda que tenha ficado abaixo do consenso da FactSet de 239,45 bilhões de renminbi.

O lucro líquido no trimestre totalizou 43,55 bilhões de renminbi (equivalente a US$ 6,21 bilhões), o que representou um crescimento de 63% em comparação a igual período de 2023, de acordo com balanço divulgado nesta sexta-feira, dia 15.

O valor representa um lucro de 18,17 renminbi por recibos de depósitos americanos (ADS, na sigla em inglês), ante 10,77 ADS no mesmo período de 2023. Excluindo itens não recorrentes, o ganho por ADS caiu de 15,63 renminbi para 15,06 renminbi, mas superou a projeção compilada pela FactSet, que era de 14,82 ADS.

Os produtos relacionados à inteligência em nuvem da empresa tiveram um aumento da receita de 7,1%, para 29,61 bilhões de renminbi, superando o consenso da FactSet de 29,52 bilhões de renminbi.

"Nosso crescimento de receita neste trimestre foi impulsionado pela melhoria da monetização do Taobao e do Grupo Tmall, que incluíram taxas de serviço baseadas no volume bruto de mercadorias e adoção pelos comerciantes de nossa ferramenta de marketing Quanzhantui", disse o diretor financeiro, Toby Xu, no comunicado de resultado.

As ADS da empresa cediam 1,9% na Bolsa de Nova York, após registrarem ganho no pré-mercado.