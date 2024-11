Apple propõe investimento de US$ 100 milhões na Indonésia para suspender proibição do iPhone 16

A Apple ofereceu um investimento de US$ 100 milhões na Indonésia para os próximos dois anos, após o país proibir as vendas do novo iPhone 16 em outubro, alegando que a empresa não cumpriu os requisitos de investimento local. O valor proposto é 10 vezes superior ao plano inicial de investir US$ 10 milhões para construção de uma fábrica de acessórios e componentes na província de Java Ocidental, informou o Ministério da Indústria em comunicado na quarta-feira, 20.

O porta-voz ministerial, Febri Hendri Antoni Arif, disse que uma reunião será realizada nesta quinta-feira para discutir a proposta. "Nós certamente apreciamos a intenção da Apple conforme declarado na proposta", afirmou.

Segundo ele, o investimento é para garantir a justiça para todos os investidores. A política indonésia visa apoiar as indústrias nacionais e reduzir a dependência de produtos importados.

Além do investimento milionário, a Apple ainda precisa cumprir seu compromisso de investimento anterior de 300 bilhões de rupias (US$ 18,9 milhões), para atender aos requisitos de conteúdo local, disse o ministério. Fonte: Dow Jones Newswires.