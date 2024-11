BC: crédito à economia real volta a acelerar em linha com avanço da atividade acima do esperado

A aceleração do crédito para a economia real no primeiro semestre ficou em linha com as surpresas positivas no crescimento da atividade econômica, afirmou o Banco Central. A avaliação consta no Relatório de Estabilidade Financeira (REF) publicado pela autarquia nesta quinta-feira.

"A aceleração do crédito às pessoas físicas foi mais acentuada nas carteiras de financiamento de veículos e de crédito não consignado", afirmou o BC. "A retomada do crédito bancário às pessoas jurídicas foi puxada pelas grandes empresas, ainda que de forma moderada se comparada ao financiamento via mercado de capitais."