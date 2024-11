BC: regras contábeis de instrumentos financeiros devem obrigar entidades a elevar provisões

Muitas entidades serão obrigadas a elevar suas provisões para perdas com os novos conceitos e critérios contábeis para mensurar, registrar e divulgar instrumentos financeiros entrarão em vigor em 1º de janeiro de 2025. A constatação foi feita pelo Banco Central por meio de uma pesquisa da autarquia e revelada no Relatório de Estabilidade Financeira (REF) do primeiro semestre de 2024, divulgado nesta quinta-feira.

"A constituição de provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito sofrerá alterações relevantes na forma de cálculo e no escopo de instrumentos a ela sujeitos", trouxe o documento.

Para avaliar o impacto das novas regras, o BC pesquisou entidades responsáveis por cerca de 84% das exposições de crédito do Sistema Financeiro Nacional (SFN).

As entidades pesquisadas, de acordo com o REF, estimam aumento agregado de R$ 37,8 bilhões nas provisões. Esse montante representa 10,7% das provisões atuais, mas será contabilizado em contrapartida de capital e não impactará o resultado das instituições financeiras, de acordo com o BC.

"Apesar do impacto no início da transição, as novas regras deixarão o SFN mais robusto para enfrentar futuras materializações de risco de crédito", avaliou a autarquia.