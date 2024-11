Bolsas da Europa caem com montadoras e empresas químicas em destaque após receio com tarifas

As bolsas da Europa cedem nesta terça-feira, com ações de montadoras em destaque com perdas expressivas diante do receio sobre imposição de tarifas para o setor pelo governo do presidente eleito nos Estados Unidos, Donald Trump.

Por volta das 6h57 (de Brasília), o índice Stoxx 600 tinha baixa de 0,52%.

As empresas do setor químico e montadoras se destacam entre as mais pressionadas diante da crescente apreensão sobre imposição de tarifas. Na véspera, Trump disse que a imposição de uma tarifa de 25% a importações provenientes do México e do Canadá estará entre as "muitas ordens executivas" que pretende emitir em 20 de janeiro de 2025, dia de sua posse. O dirigente sinalizou ainda que "uma tarifa adicional de 10%" sobre produtos da China.

Em Frankfurt, a Bayer cedia 3,63%, a Daimler Truck perdia 3% e a Porsche AG recuava 2,26%. Em Paris, a Stellantis, conglomerado automotivo formado a partir da união da montadora ítalo-americana Fiat Chrysler Automobiles com a montadora francesa PSA Group, computava baixa de 4% e a ArcelorMittal recuava 3,26%. Em Londres, a Rolls Royce cedia 1%.

Uma guerra comercial envolvendo tarifas retaliatórias entre os EUA e a Europa seria má notícia para todas as partes, disse terça-feira o vice-presidente do Banco Central Europeu, Luis de Guindos. "Quando se impõem tarifas, é preciso estar preparado para a retaliação do outro lado", afirmou em entrevista.

As ações do Unicredit ensaiavam recuperação e subiam 0,15%, perto das 6h50 (de Brasília), em Milão, após cederem ontem em reação à proposta feita para comprar o Banco BPM por 10 bilhões de euros (US$ 10,5 bilhões).

A Bolsa de Londres tinha baixa de 0,39% e a de Lisboa, de 0,35%. Frankfurt recuava 0,57% e Paris 0,67%. No câmbio, o euro ensaiava recuperação, cotado a US$ 1,050 e a libra rondava a estabilidade, a US$ 1,256.

*Com informações da Dow Jones Newswires