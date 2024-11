Ouro fecha em leve alta em correção e com tensões geopolíticas

O ouro futuro fechou em leve alta nesta terça-feira, 26, após despencar mais de 3% ontem em meio a relatos de que Israel e Hezbollah chegaram a acordo por um cessar-fogo. Hoje, o metal precioso enfrenta leve correção com as tensões ainda presentes no Oriente Médio e na Ucrânia.

O ouro para dezembro avançou 0,10%, a US$ 2621,30 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

Apesar da negociação de um cessar-fogo no Líbano, Israel intensificou seus ataques contra o Hezbollah nesta manhã e o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, aprovou a continuação das operações ofensivas militares na fronteira norte.

O Julius Baer observa o cessar-fogo como uma desculpa para a venda por parte dos traders especulativos e de curto prazo no mercado futuro, uma vez que a geopolítica não estava no centro das atenções do ouro e da prata durante a recente corrida recorde. "Nossa visão de longo prazo continua positiva, pois ainda vemos a compra de ouro pelos bancos centrais como a força estrutural mais forte no mercado de ouro, principalmente por parte da China", acrescenta o banco suíço.

No curto prazo, o ouro continua sob pressão do dólar forte e dos rendimentos elevados do Tesouro dos EUA, diz Ruben Ferreira, da FlowCommunity. No entanto, a perspectiva de médio e longo prazo pode mudar se as tensões comerciais aumentarem, explica Ferreira. Segundo ele, as tarifas propostas por Donald Trump podem aumentar a incerteza do mercado, levando ao aumento da demanda por ativos porto seguro, como o ouro.

*Com informações da Dow Jones Newswire