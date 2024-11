Bolsas da Europa fecham sem sinal único, com cautela por tarifas de Trump e atividade

As bolsas da zona do euro fecharam na maioria em queda, enquanto o mercado em Londres apresentou um leve avanço nesta sessão. As perspectivas para a imposição de novas tarifas com a presidência de Donald Trump nos Estados Unidos pressiona as ações, com possível impacto para a já combalida atividade europeia. Além disso, a postura do Banco Central Europeu (BCE) é observada.

O índice pan-europeu Stoxx600 fechou em baixa de 0,20%, a 504,91 pontos.

Para o ING, a postura de Trump a longo prazo poderá prejudicar as relações comerciais entre a UE e os EUA, desgastando ainda mais o difícil setor industrial da UE. O segundo mandato de Trump atinge a economia europeia num momento muito menos conveniente do que o primeiro, lembra. "Em 2017, a economia europeia era relativamente forte. Desta vez, está registrando um crescimento anêmico com uma perda de competitividade. Uma nova guerra comercial iminente poderá empurrar a economia da zona euro de um crescimento lento para uma recessão. Como resultado, espera-se que o crescimento permaneça baixo em 2025 e 2026", avalia o banco.

Na França, o humor entre os consumidores piorou este mês, à medida que a turbulência política e industrial abalou a confiança das famílias. O índice caiu de 93 em outubro para 90 em novembro. Na Alemanha, a confiança do consumidor piorou para o menor patamar desde maio.

A dirigente do BCE Isabel Schnabel disse que vê um espaço limitado para mais cortes nas taxas de juros, por parte do BC europeu. Segundo ela, o BCE não está longe das taxas neutras - que ela calcula que seja entre 2% e 3% - e acredita que a flexibilização pode ser movida gradualmente, desde que os dados continuem a confirmar a linha de base. Schnabel afirmou que está confiante de que a inflação atingirá a meta de 2% no próximo ano, ainda que a pressão em serviços permaneça elevada. Durante a tarde, o dirigente do BCE, Philip Lane, e do Banco da Inglaterra (BoE), Huw Pill, discursarão.

Em Frankfurt, o DAX recuou 0,18%, a 19.261,70 pontos. Em Paris, o CAC40 teve queda de 0,72%, a 7.143,03 pontos. Em Milão, o FTSE MIB recuou 0,23%, a 33.089,72 pontos. Em Madri, o Ibex35 caiu 0,24%, a 11.589,70 pontos. Já em Lisboa, o PSI20 subiu 0,04%, a 6.418,01 pontos. Em Londres, o FTSE 100 avançou 0,20%, a 8.274,75 pontos.