Brasil deve avançar em acordos comerciais com novos países, superando colonizadores, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o Brasil precisa avançar em parcerias comerciais com novos países, superando a dependência de acordos apenas com os países ricos. "O Brasil não precisa ficar preso à sua história, aos países que nos colonizaram. Comércio é guerra", disse Lula.

As falas foram feitas na abertura do Encontro Nacional da Indústria (Enai). Para uma plateia de empresários, o presidente disse que o governo manterá empenho para novos acordos comerciais. "Quero fazer reuniões com a Índia. Em março iremos para o Japão. Depois vamos para o Vietnã", afirmou.

Ao cobrar a priorização dos interesses brasileiros, Lula disse que as relações comerciais não devem observar determinados fatores políticos. "Não quero brigar com os EUA, não quero saber se presidente é Biden ou Trump. Temos nossos interesses, eles têm os deles. Nossos interesses têm que convergir", afirmou.