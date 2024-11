Pronunciamento de Haddad para explicar pacote fiscal será hoje às 20h30

O pronunciamento do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para explicar o pacote de contenção de despesas do governo federal será veiculado em rede nacional de televisão às 20h30 desta quarta-feira, 27, apurou a reportagem. O anúncio formal das medidas, com explicação detalhada, deverá ser na quinta-feira, 28, como o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) já mostrou.

A fala de Haddad será uma forma de preparar o terreno junto à opinião pública.

Esse pronunciamento foi gravado na terça-feira, 26.

Também fará com o que o ministro da Fazenda absorva a maior parte do desgaste político das medidas, que têm caráter impopular.

Como o Broadcast já mostrou, o pacote de corte de gastos inclui mudanças nas regras para concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC), no abono salarial, na política de reajuste do salário mínimo e na previdência e pensão de militares.

Haddad confirmou que mudanças no Vale Gás e a limitação dos chamados "supersalários" (que ultrapassam o limite legal) estão no pacote.