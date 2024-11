Haddad: senadores sugeriram outras matérias para corte de gastos, incluindo aposentadoria rural

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira, 28, que houve sugestões dos senadores de "aperfeiçoamento" em legislações que "não estão sendo trabalhadas nesta leva de medidas" - referindo-se ao pacote de corte de gastos. Ele citou como exemplo a aposentadoria rural, sendo uma das indicações dos parlamentares que poderão ser "oportunamente apresentadas" no futuro.

"Tivemos uma reunião bastante produtiva (com líderes do Senado). Eu senti um clima bastante receptivo, grande compreensão daqueles que se manifestaram, dizendo que as medidas estão equilibradas", declarou Haddad, em coletiva ao lado do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), após a reunião.

O titular da equipe econômica do governo também repetiu que há conformidade das medidas propostas pelo governo com as regras previstas no arcabouço fiscal. Também mencionou que a reforma de renda, para o ano que vem, é neutra do ponto de vista fiscal.

Na perspectiva dele, como não haverá eleições em 2025, há tempo para o Congresso avaliar as propostas do governo em detalhes, ao comentar sobre a reforma da renda. "Tem que voltar a ser rotina tratar da questão fiscal", declarou o ministro.