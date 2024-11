IA impactará trabalho muito mais amplamente do que tecnologias anteriores, diz OCDE

A inteligência artificial pode ter um impacto muito mais amplo no mercado de trabalho do que as tecnologias anteriores que impulsionaram a automação de tarefas, afetando um grupo mais amplo de pessoas e lugares, segundo relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Em contraste com as tecnologias de automação anteriores, a IA generativa se destaca na realização de tarefas cognitivas e não rotineiras, mudando a exposição do mercado de trabalho regional, diz o relatório.

Para a OCDE, os sistemas de emprego, educação e treinamento não estão acompanhando o ritmo das mudanças nas demandas por novas habilidades.

Os avanços tecnológicos, bem como as mudanças estruturais, como a descarbonização das economias, implicam uma maior necessidade de novas ferramentas para facilitar as transições de emprego e os investimentos em iniciativas de aprimoramento e requalificação.

O rápido crescimento das novas tecnologias de IA pode oferecer uma ferramenta estratégica para as regiões enfrentarem desafios econômicos e do mercado de trabalho, incluindo a escassez de mão de obra ou o crescimento da produtividade, diz a análise.

No entanto, a OCDE acrescenta que isso requer as condições propícias, como investimentos, implantação de IA nas empresas e a preparação de segmentos maiores da força de trabalho com as habilidades para usar as ferramentas de forma eficaz.