IGP-M sobe 1,30% em novembro ante alta de 1,52% em outubro, revela FGV

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) arrefeceu a 1,30% em novembro, após alta de 1,52% em outubro, informou nesta quinta-feira, 28, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com esse resultado, o índice acumula altas de 5,55% no ano e de 6,33% nos últimos 12 meses.

O resultado do IGP-M nesta leitura veio próximo do teto das estimativas dos analistas do mercado financeiro na pesquisa Projeções Broadcast, de 1,31%. A mediana era 1,15% e o piso era de 1,01%.

O movimento desta leitura do IGP-M foi puxado pelo arrefecimento do Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M), a 1,74%, após alta de 1,94% em outubro.

Também houve desaceleração no Índice de Preços ao Consumidor (de 0,42% para 0,07%) e no Índice Nacional de Custos da Construção (de 0,67% para 0,44%).