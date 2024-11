Galípolo: Resiliência do crédito sem ganho de produtividade requer cautela

O diretor de Política Monetária e futuro presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, disse nesta sexta, 29, em almoço com banqueiros que a autarquia acompanha com cautela a expansão do crédito num momento em que os juros sobem, em paralelo ao nível de endividamento elevado das famílias.

Segundo Galípolo, o BC percebe, junto ao consumo aquecido, uma resiliência no apetite dos bancos em ofertar crédito. "Toda vez que o crédito sobe sem ganhos de produtividade na economia, você precisa ter a devida cautela", declarou o diretor do BC em almoço oferecido pela Febraban, a entidade que representa os bancos.

Ele ponderou ainda que o ciclo de crescimento não foi acompanhado por ganhos expressivos de produtividade, exigindo também cautela na política monetária. "Ainda há uma expectativa de a demanda se apresentar persistente, mas que demanda cuidado relativo à questão do que é trabalhar com juros em patamar contracionista com nível de endividamento elevado, sem ganhos de produtividade expressivos no ciclo de crescimento", declarou.