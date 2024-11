PIB da Índia desacelera para alta anual de 5,4% no trimestre de julho a setembro

O Produto Interno Bruto (PIB) da Índia cresceu 5,4% no segundo trimestre do ano fiscal de 2024-2025, que compreende o período de julho a setembro, mostrando desaceleração após uma taxa de crescimento de 8,1% no mesmo trimestre do ano fiscal 2023-2024 e 6,7% entre abril e junho deste ano, informou o Ministério de Estatísticas e Programa de Implementação do país nesta sexta-feira, 29.

O setor industrial desacelerou para uma expansão de 2,2%, ante alta de 7% no primeiro trimestre fiscal. O setor de mineração e extrativismo encolheu 0,1% no segundo trimestre do ano fiscal de 2024-25, ante expansão de 7,2% nos três meses anteriores.

O setor agrícola e correlacionado se recuperou, registrando uma taxa de crescimento de 3,5% no segundo trimestre do ano fiscal 2024-25, após taxas de crescimento abaixo do ideal variando de 0,4% a 2,0%, observadas durante os quatro trimestres anteriores, segundo o ministério.