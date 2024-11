Rui Costa critica 'aves agourentas' e dá nova indireta em Campos Neto

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, criticou nesta sexta-feira, 29, as "aves agourentas" que "trabalham para derrotar o Brasil". Ele também voltou a dar uma indireta no presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Rui Costa se manifestou em solenidade no Palácio do Planalto para anunciar financiamento a obras de transporte em São Paulo.

"Não serão aves agourentas e aqueles que trabalham para derrotar o Brasil e o povo brasileiro que conterão a determinação, a garra e a vontade do povo brasileiro de reerguer e construir esse País de forma duradoura e longa", disse o ministro.

"É importante que todos os números positivos da economia brasileira sejam reafirmados para aqueles que torcem contra o Brasil, que moram fora do Brasil e vivem falando mal do Brasil. Mesmo dirigindo instituições brasileiras, insistem em falar mal do Brasil por onde passam. O desemprego hoje alcança a marca histórica de redução de 6,2% e continuará caindo com o avanço de um conjunto de investimentos privados e públicos", declarou ele.

Costa já havia falado na quinta-feira, 28, contra autoridades que falam mal do Brasil no exterior. A referência é a Campos Neto, presidente do Banco Central e crítico da política econômica do governo Lula.

As falas de Rui Costa são em um momento de tensão no mercado por causa do pacote de contenção de despesas do governo.

O dólar passou de R$ 6 depois da divulgação das medidas.