BNDES aprova R$ 141 milhões para capital de giro emergencial às Lojas Lebes no RS

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou nesta terça-feira, 3, ter aprovado um financiamento de R$ 141 milhões para capital de giro às Lojas Lebes (Drebes & Cia Ltda.), afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. "Viabilizado pelo Programa BNDES Emergencial para o RS, o apoio busca contribuir para ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas e retomada das atividades econômicas da varejista gaúcha", comunicou o banco de fomento, em nota distribuída à imprensa.

Segundo o comunicado, 22 unidades da rede foram afetadas pelas enchentes deste ano. Distribuídas em 17 municípios gaúchos, as lojas prejudicadas teriam respondido por 13,9% do faturamento do Grupo Lebes em 2023.

"Com as chuvas, as filiais e a matriz da companhia chegaram a ficar fechadas por mais de 30 dias e foram perdidos diversos produtos em estoque. Pelo contrato de financiamento, a companhia assume o compromisso de manter o número de empregados nos municípios das 22 unidades beneficiadas pelo crédito do BNDES", informou o banco.

O grupo varejista tem atualmente 350 lojas: 298 no Rio Grande do Sul, 51 em Santa Catarina e uma no Paraná. As unidades contempladas pelo financiamento ficam nos municípios de São Jerônimo, Eldorado do Sul, Triunfo, São Leopoldo, Estrela, Rolante, Novo Hamburgo, Três Coroas, Igrejinha, Lajeado, Encantado, São Sebastião do Caí, Canoas, Cruzeiro do Sul, Arroio do Meio, Roca Sales e Porto Alegre.

O banco de fomento informa já ter aprovado, no âmbito do Programa BNDES Emergencial para o Rio Grande do Sul, R$ 13,4 bilhões para capital de giro a empresas gaúchas, outros R$ 2,4 bilhões para aquisição de máquinas e equipamentos e mais R$ 947 milhões para investimento e reconstrução.

A suspensão de pagamentos de dívidas está em R$ 4,75 bilhões, advindas de 71,9 mil operações. Foram concedidos ainda R$ 3,46 bilhões em garantias em 4.628 operações.