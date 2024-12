Bradesco abrirá sala VIP em Congonhas e reabrirá espaços em Guarulhos e Curitiba

O Bradesco vai abrir no próximo dia 21 uma sala VIP no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O espaço terá mais de 1.000 metros quadrados e uma passagem prioritária (fast pass) para os portões de embarque. De acordo com o banco, será a maior sala VIP doméstica do País.

O espaço poderá ser acessado por clientes do banco com cartões de crédito The Centurion Card, Visa Aeternum, The Platinum Card, Bradesco Principal e Elo Diners Club.

Para pessoas jurídicas, são elegíveis os cartões American Express Business Platinum, Gold Corporate e Corporate Platinum.

A sala VIP terá áreas de descanso, cabines privativas para reuniões e áreas de interação social. Além disso, terá opções gastronômicas.

"A Bradesco Lounge foi projetada para oferecer o máximo em conforto, sofisticação e exclusividade refletindo, em uma jornada completa, nosso compromisso com excelência e inovação", diz em nota o diretor do Bradesco Cartões, André David Marques.

Além de Congonhas, o banco vai reinaugurar a sala VIP no terminal 2 de Guarulhos, que recebe voos domésticos, e no Afonso Pena, em Curitiba.

A repaginada nas salas VIP e a abertura do espaço em Congonhas vêm em um momento em que o Bradesco tenta ganhar espaço entre clientes de alta renda.

O principal marco do movimento foi a criação do Principal, novo segmento voltado a indivíduos com renda acima de R$ 25 mil ou com R$ 300 mil investidos.