Pacheco abre votação para texto-base da tributária; prazo para apresentar destaques é encerrado

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), abriu há pouco a votação do texto-base do projeto de lei complementar que regulamenta a reforma tributária. O prazo para apresentação de destaques (sugestões de mudança) já foi encerrado.

Os senadores, no entanto, continuarão discursando até que a votação seja concluída.

As bancadas iniciaram há pouco a orientação de votos.

As lideranças de PSD, MDB, PT, PP, PSB e PDT orientaram voto "sim" ao texto.

O PL, partido da oposição, orientou voto "não".

Já as lideranças do Podemos, Republicanos, oposição e bancada feminina liberaram os senadores a votarem como quiserem.

Depois da votação do texto-base, inicia-se a apreciação dos destaques que já foram apresentados.