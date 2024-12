Senado aprova projeto que flexibiliza conteúdo local em contratos de petróleo

O Senado Federal aprovou nesta quinta-feira, 19, o projeto de lei que permite a transferência do excedente do índice mínimo de conteúdo local entre contratos de exploração e produção de petróleo e de gás natural. O texto também prevê incentivos fiscais para o setor naval, com renúncia limitada em R$ 1,6 bilhão. O texto vai à sanção.

A obrigação de ter um porcentual de participação de equipamentos e serviços nacionais na cadeira produtiva visa a estimular a indústria nacional. O PL nº 3.337/2024 permite, na prática, transferir de um contrato para outro o valor de conteúdo local cumprido acima da obrigação.

Isso flexibiliza as regras para averiguação dos índices mínimos definidos nas licitações e contratos de concessão e de partilha de produção no setor de petróleo e gás natural. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) fará o controle das transferências desses excedentes, que serão solicitadas pelas empresas com contratos para exploração dos insumos.