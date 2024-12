Câmara aprova PEC com mudanças em abono, Fundeb e supersalários

A Câmara aprovou nesta quinta-feira, 19, em dois turnos, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que integra o pacote de corte de gastos apresentado pelo governo. O texto traz mudanças no abono salarial e no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), além de abrir caminho para votação de projeto que limita os supersalários no funcionalismo público. As propostas, porém, foram desidratadas em relação ao texto enviado pela equipe econômica.

Foram 344 votos a favor (como se trata de uma PEC, eram necessários 308 no mínimo), 154 contra e duas abstenções no primeiro turno. Já no segundo turno, o placar foi de 348 votos a favor e 146 contra. O texto seguiu para análise no Senado.

O Ministério da Fazenda estima que os três projetos incluídos no pacote (além da PEC, existem mais dois projetos de lei) vão gerar uma economia de R$ 71,9 bilhões em dois anos, mas especialistas em contas públicas contestam o cálculo e preveem um ganho menor, da ordem de R$ 40 bilhões a R$ 50 bilhões. As contas ainda terão de ser refeitas após as modificações feitas no Congresso.