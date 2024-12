Moedas globais: dólar opera em alta, com expectativas por Fed mais restritivo em 2025

Para Ipek Ozkardeskaya, analista sênior do Swissquote, o caminho do dólar em relação ao iene está aberto para um novo avanço para 160 ienes, até que os investidores fiquem com medo de que as autoridades japonesas intervenham diretamente nos mercados cambiais. O Banco do Japão (BoJ) provavelmente não fará quaisquer alterações na sua política até março do próximo ano, avalia. É nesta altura que os dirigentes terão uma visão mais clara sobre o potencial e o impacto das políticas internacionais do presidente eleito Donald Trump.

Para a Capital Economics, um risco importante para a visão otimista sobre o dólar é que a situação atual se pareça notavelmente com a do final de 2016. Tal como agora, uma vitória republicana nas eleições levou então a uma recuperação do dólar, impulsionada pelas expectativas de uma política fiscal mais flexível nos EUA em altura em que a economia dos EUA já se saía melhor do que os seus pares. "No caso, a atividade econômica no resto do mundo recuperou, enquanto os cortes de impostos de Trump só se materializaram no final de 2017 e a Fed adotou um caminho mais pacífico do que descontado; o DXY caiu mais de 10% no ano, seu pior desempenho anual nas últimas duas décadas", lembra.