BC vende oferta integral de US$ 3 bilhões em leilão à vista

O Banco Central (BC) vendeu na manhã desta quinta-feira, 26, a oferta integral de US$ 3 bilhões em um leilão à vista de dólares referenciado à taxa Ptax. O diferencial de corte do certame foi de 0,000100. Nove propostas foram aceitas. Com essa intervenção, o Banco Central já despejou, desde o dia 12 de dezembro, US$ 19,760 bilhões em leilões à vista no mercado. É a maior injeção de recursos em um único mês da história do regime flutuante de câmbio, acima dos US$ 12,054 bilhões vendidos em março de 2020, durante a pandemia de covid-19.