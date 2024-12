BNDES aprova R$ 120 milhões em capital de giro para empresa alimentícia Conservas Oderich

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou nesta quinta-feira, 26, ter aprovado um financiamento de R$ 120 milhões para a empresa alimentícia Conservas Oderich S.A. Os recursos serão emprestados na modalidade capital de giro, em apoio à necessidade de liquidez da companhia afetada pelas enchentes no Rio Grande do Sul neste ano.

Segundo o banco de fomento, o financiamento, aprovado no âmbito do Programa BNDES Emergencial, contribuirá para "ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, além da retomada da atividade econômica, com manutenção dos empregos, nas unidades atingidas". O grupo Conservas Oderich S.A. teve sua sede afetada pelas enchentes, em São Sebastião do Caí, no Rio Grande do Sul, assim como a fábrica de embalagens metálicas localizada no município gaúcho de Eldorado do Sul.

O BNDES lembra que, em São Sebastião do Caí, a elevação recorde do nível do rio Caí alagou a sede da empresa, no centro da cidade de São Sebastião do Caí, provocando prejuízos e paralisação das atividades. Em Eldorado do Sul, houve transbordamento dos rios Jacuí e Guaíba, paralisando a fábrica de embalagens metálicas por cerca de 14 dias, sem possibilidade de acesso nem energia elétrica nas instalações.