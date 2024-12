Desafio para 2025 é ter estratégia flexível para navegar bem, diz Roberto Lobarinhas

Questionado sobre a sustentabilidade da emissão de títulos com rendimento real acima de 7%, e sobre como mitigar esse impacto, Lobarinhas voltou a defender estratégia flexível "o suficiente para que a gente possa usar todos os instrumentos que nós temos à nossa disposição, e não perdendo de vista essa composição de risco e custo no médio e no longo prazo".