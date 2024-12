Ouro fecha em alta com tensão geopolítica e na espera por mais catalisadores

O ouro fechou em alta nesta quinta-feira, 26, dando sequência aos ganhos registrados na véspera de Natal, sessão que teve poucos catalisadores antes do mercado fechar por conta do feriado. O metal dourado ganhava terreno também por conta dos conflitos geopolíticos - os quais costumam beneficiar ativos vistos como seguros.

O ouro para fevereiro avançou 0,70%, a US$ 2.653,90 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

"Alguns dos ganhos do ouro tiveram a ver com o que está acontecendo na Ucrânia, com a Rússia atingindo o sistema elétrico ucraniano ontem", disse Daniel Pavilonis, estrategista sênior de mercado da RJO Futures. Na esteira do conflito, o Serviço Federal de Segurança da Rússia disse hoje que prendeu quatro suspeitos acusados de envolvimento em uma suposta conspiração da Ucrânia para assassinar oficiais militares de alto escalão do Ministério da Defesa russo.