Petróleo fecha em alta, impulsionado por queda de estoques nos EUA e estímulos chineses

Os ganhos do petróleo refletem o otimismo do mercado em torno de uma recuperação na demanda de petróleo bruto da China, com medidas de apoio governamental que deverão cristalizar-se ao longo de 2025, escreve Samer Hasn da XS.com. A medida mais recente foi a aprovação de uma oferta de títulos do tesouro no valor de 3 trilhões de yuans no próximo ano, na sequência de pacotes de apoio monetário e discussões de reestruturação do sistema social, afirma Hasn.

Por outro lado, o potencial reacender das guerras comerciais entre os EUA e a China poderá arrastar a procura e os preços do petróleo para baixo. O prêmio de risco geopolítico resultante das tensões latentes no Oriente Médio que atualmente beneficiam os preços irá provavelmente dissipar-se com o tempo, diz. O foco do mercado deverá permanecer na recuperação econômica chinesa e na recuperação da procura global de petróleo, diz ele.

*Com informações Dow Jones Newswires.