Susep publica circulares que revisam escopo de dados do Sistema de Registro de Operações (SRO)

A Superintendência de Seguros Privados (Susep) publicou nesta sexta-feira, 27, seis circulares que revisam o escopo de informações requeridas para o Sistema de Registro de Operações (SRO), plataforma criada pela autarquia em que as seguradoras terão de registrar em tempo real as operações que fazem.

As novas regras são fruto de um grupo de trabalho realizado pela autarquia com agentes de mercado. A partir das conclusões, foram indicadas quais informações são imprescindíveis para as atividades de fiscalização e regulação da Susep.

As circulares publicadas são a 710, 711, 712, 713, 714 e 715, e dispõem sobre temas como as condições de registro obrigatório das operações de seguros de pessoas, capitalização, previdência privada, planos de sobrevivência e assistência financeira.