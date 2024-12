DIs longos voltam a subir com dúvidas sobre liberação de emendas parlamentares

A expectativa pela manhã desta segunda, 30, era de alívio pontual dos prêmios de risco. Isso em razão da decisão, ontem, do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), de liberar parcialmente as emendas parlamentares, embora ele tenha alertado para "nulidade insanável" na indicação das emendas de comissão e reiterado a necessidade de ajustes para 2025. Dino autorizou repasses relacionados a emendas empenhadas até 23 de dezembro.

A aposta até se cumpriu na primeira etapa de negócios com as taxas rondando a estabilidade no fim da manhã. Mas o caldo voltou a entornar à tarde a partir da publicação de parecer da Advocacia-Geral da União sobre o caso das emendas. A AGU entende que a decisão de Dino mantém o bloqueio total dos valores e orienta o governo a não autorizar os repasses até nova decisão judicial. Em seguida, a Secretaria das Relações Institucionais informou que até 23 de dezembro houve o empenho de R$ 1,775 bilhão dos R$ 4,2 bilhões suspensos pela decisão inicial do ministro do STF.

O economista-chefe da corretora Monte Bravo, Luciano Costa, afirma que o parecer do AGU lançou dúvidas sobre a liberação dos recursos e acabou detonando um aumento dos prêmios de risco, apesar de o governo em seguida ter divulgado os valores já empenhados.

"As emendas são um instrumento de negociação importante do governo, que está com dificuldade de cumprir acordos com o Congresso. Isso traz preocupação daqui para frente, porque é preciso aprovar o Orçamento de 2025 e novas medidas fiscais que o governo vai ter de adotar", afirma Costa.

Ele pondera que o pacote lançado pelo governo e em parte desidratado durante a tramitação no Congresso pode garantir o funcionamento do arcabouço fiscal até 2026, mas não muda a trajetória do resultado primário, que é fundamental estancar o crescimento da relação dívida/PIB.

"O Ministério da Fazenda já tem provavelmente ideia do que vai atacar. A questão é política, de convencimento do presidente Lula e do Congresso. E tudo fica mais difícil com o canal das emendas bloqueado", afirma Costa.