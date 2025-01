Haddad nega possibilidade de alteração no IOF para tentar conter alta do dólar

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, negou nesta segunda-feira, 6, uma eventual alteração no Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF) para conter a alta do dólar. Ele disse que há um processo de "acomodação natural" no câmbio.

"É natural que as coisas se acomodem. Mas não existe discussão de mudar o regime cambial no Brasil. Nem de aumentar imposto com esse objetivo", disse o ministro, em conversa com jornalistas.

Haddad avaliou que houve estresse no câmbio não só no Brasil como em todo o mundo no fim de 2024. Nesta segunda-feira, mais cedo, o dólar chegou a recuar para abaixo de R$ 6,10 no mercado à vista, com informações de que o próximo governo dos Estados Unidos pode adotar um conjunto de tarifas menos abrangente do que o esperado.