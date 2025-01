Nippon Steel e U.S. Steel processam governo dos EUA por proibir fusão

A Nippon Steel e a U.S. Steel abriram nesta segunda-feira, 6, uma série de ações judiciais que questionam a decisão do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de bloquear a decisão da siderúrgica japonesa de comprar a norte-americana.

As empresas alegam que o veto representa uma interferência ilegal do governo para impedir o negócio, avaliado em US$ 14,9 bilhões.

Às 9h30 (de Brasília), a ação da U.S. Steel chegou a avançar 4,99% no pré-mercado da Bolsa de Nova York após a notícia.