Valor exportado aos EUA aumentou 9,2% em 2024, por alta de volume, diz MDIC

O valor exportado pelo Brasil aos Estados Unidos aumentou 9,2% em 2024, impulsionado pela alta de volume de vendas para o país, segundo Herlon Brandão, diretor de Estatísticas e Estudos de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

No acumulado de janeiro a dezembro de 2024, em relação ao mesmo período de 2023, as exportações para os Estados Unidos atingiram US$ 40,33 bilhões. As importações cresceram 6,9% e totalizaram US$ 40,58 bilhões. A balança comercial com o país apresentou déficit de US$ -0,25 bilhões.

Herlon Brandão também reforçou que o MDIC prevê que as exportações brasileiras somem US$ de 320 bilhões este ano a US$ 360 bilhões, ante os US$ 337 bilhões de 2024. Para as importações, é esperado um valor que varia de US$ 260 bilhões a US$ 280 bilhões