Consumidores da zona do euro elevam expectativa de inflação em novembro, diz BCE

Em dezembro, a taxa anual da inflação ao consumidor da zona do euro acelerou para 2,4%, ante 2,2% em novembro, afastando-se ainda mais da meta de inflação de 2% do BCE.

No mês passado, o BCE cortou as principais taxas de juros da zona do euro pela quarta vez em 2024 em meio a sinais de desaceleração da inflação. O recente avanço do CPI já era previsto pela autoridade monetária.

A pesquisa do BCE engloba 11 países da zona do euro, que representam 96% do Produto Interno Bruto (PIB) e 94% da população do bloco.