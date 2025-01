Haddad: Acredito que podemos chegar em 2026 podendo até estar comendo filé mignon

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o Brasil está bem posicionado, diante de um cenário externo desafiador, e que deve chegar em 2026 em uma situação confortável. Ele concedeu uma entrevista à GloboNews.

"Eu acredito que nós podemos chegar bem em 2026. Espero que comendo até filé mignon", disse, em resposta a um questionamento sobre se o governo encerraria essa gestão com picanha no prato do brasileiro, como prometeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Haddad avalia que o Brasil está melhor posicionado do que os vizinhos, diante de um cenário internacional incerto, a depender das medidas a serem tomadas no futuro governo de Donald Trump. Ele destacou que o acordo entre Mercosul e a União Europeia pode ser interessante para as perspectivas da região e mencionou a liderança do Brasil nesse processo.