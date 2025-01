Diretor do Fed apoia mais reduções de juro, mas cita que ritmo depende de progresso da inflação

O diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Christopher Waller afirmou nesta quarta-feira, 8, que apoia novas reduções de juros em 2025 e que vê o ciclo de relaxamento monetário como "apropriado", embora o ritmo dos cortes dependa do progresso da inflação rumo à meta de 2%. O dirigente disse que não espera uma trajetória linear dos preços, que já tiveram momentos de aceleração em 2024, mas vê queda sustentada da inflação no médio prazo.

"As leituras elevadas de inflação do início do ano passado devem começar a sair nos dados de janeiro. Isso deve resultar em uma desaceleração significativa dos números de inflação de 12 meses até março", previu Waller, em discurso na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

O dirigente apontou que a economia dos EUA permanece sólida, mas que o mercado de trabalho desacelerou para níveis menos apertados em 2024, aproximando-se do objetivo de "emprego máximo" do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês).