J&F diz não ter conhecimento de nova arbitragem aberta pela Paper em Paris

A J&F afirmou, em nota, que não tem conhecimento sobre a nova arbitragem aberta pela Paper Excellence na Câmara de Comércio Internacional (CCI), em Paris, contra a holding dos irmãos Batista. "Caso a informação seja verdadeira, a Paper Excellence enganou o Supremo Tribunal Federal ao afirmar que estava disposta a negociar um acordo perante a própria Suprema Corte, enquanto ganhava tempo para fugir da jurisdição brasileira", disse a empresa em nota.

"A J&F não tem conhecimento desta nova tentativa de pressão para desistir de seus direitos e confia no cumprimento do contrato e no respeito à lei brasileira e nas decisões do Poder Judiciário", complementa a J&F.

Como mostrou mais cedo o Broadacst (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a Paper Excellence disse que abriu uma nova arbitragem na disputa pelo controle da brasileira Eldorado Celulose. De acordo com nota enviada pela Paper, a empresa busca uma indenização de US$ 3 bilhões pelos "atos desleais e abusivos praticados pelas duas empresas brasileiras para impedir a concretização da transferência do controle da Eldorado".