Taxas curtas caem e longas sobem, com volatilidade imposta por Treasuries

A quarta-feira, 8, foi de volatilidade no mercado de juros, com as taxas alternando sinais de alta e de baixa ao longo da sessão. O comportamento dos Treasuries foi considerado como o eixo central, com outros vetores também influenciando a curva local no decorrer do dia.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 encerrou a 14,97%, de 15,03% no ajuste de ontem, e a do DI para janeiro de 2027, em 15,36% (de 15,43%). O DI para janeiro de 2029 terminou com taxa de 15,23%, de 15,19% ontem no ajuste. A liquidez, a exemplo dos últimos dias, continuou escassa.

A aversão ao risco deu o tom geral aos negócios no exterior, embalada por apurações de bastidores dando conta de planos ainda mais ambiciosos do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, na tarifação de importações. Segundo a CNN, Trump estaria considerando declarar uma emergência econômica nacional para fornecer justificativa legal para um grande pacote de tarifas universais. Ainda, estaria no radar do novo governo uma reformulação na liderança do Fed, de acordo com a Bloomberg.